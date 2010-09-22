У парламенті зареєстровано проект Податкового кодексу. Легку промисловість звільнять від податків на 10 років

У парламенті зареєстрований проект Податкового кодексу.

Текст документу оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради (№7101-1 від 21 вересня 2010 року).

Зокрема, проект кодексу передбачає поетапне зниження податку на прибуток з 25% до 16% (у 2011 і 2012 роках - 19%, 2013 і 2014 роках - 18%, 2015 року - 17%, з 2016 року - 16%). "У процесі реформування податку на прибуток передбачається, що зміни в конструкції податку не повинні нести ніякого фіскального навантаження, а сам податок повинен виконувати виключно регулятивно-стимулюючу функцію, для того, щоб не стримувати розвиток виробництва", - сказано в записці-поясненні до законопроекту.

Також пропонують встановити нульову ставку податку для новоутворених суб`єктів господарювання строком на 5 років, а також підприємств зі щорічним об`ємом прибутків до 3 млн. грн. Крім того, пропонується на 10 років звільнити від оподаткування прибуток підприємств галузей легкої промисловості (окрім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині), а також готельних операторів, підприємства суднобудівельної і літакобудівної промисловості.

У проекті запропоновано переведення страхової діяльності на загальні правила оподаткування з впровадженням річного перехідного періоду.

Ставка податку на додану вартість знижується до 17% з 2014 року.

Проектом Податкового кодексу передбачається введення малопрогресивного оподаткування прибутків фізосіб - встановлюється ставка прибуткового податку 17% для прибутків фізосіб, які за місяць перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати. Крім того, встановлюється 5% ставка податку на прибутки громадян у вигляді відсотків від депозитів, якщо загальна сума отриманих упродовж місяця відсотків перевищує 2 мінімальних заробітних плати (тобто, із загальної суми депозитів понад 200 тис. грн.). Також пропонується встановити 15% податок для частини суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується з Пенсійного фонду або бюджету, яка перевищує законодавчо встановлену на 1 січня звітного податкового року максимальну величину бази нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування.