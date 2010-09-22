ВР відмовила у мораторії на підвищення пенсійного віку для жінок

Верховна Рада України відмовилася ухвалити два законопроекти про встановлення мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту "Про встановлення мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок", внесеного народними депутатами від БЮТ Наталією КОРОЛЕВСЬКОЇ та Євгенієм СУСЛОМ, проголосували всього 202 народні депутати з 421 зареєстрованих в сесійній залі.

Ухвалення законопроекту підтримали 123 депутати від БЮТ 48 від НУ-НС, 27 від КПУ, один від Блоку Литвина і троє позафракційних.

Законопроект передбачав встановити до 1 січня 2020 року мораторій на підвищення віку, починаючи з якого жінки мають право на призначення пенсії за віком, визначеного в статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Другий законопроект, внесений депутатом від БЮТ Валерієм СУШКЕВИЧЕМ, також не набрав необхідної кількості голосів. За його прийняття проголосувало тільки 197 народних депутатів з 422 зареєстрованих в сесійній залі.

"За" проголосували 118 депутатів від БЮТ, 48 від НУ-НС, 27 від КПУ, один від Блоку Литвина і троє позафракційних.

Законопроект був спрямований на відтермінування підвищення віку, починаючи з якого жінки мають право на призначення пенсії за віком, оскільки такому кроку повинні передувати відповідні комплексні зміни як в самій системі пенсійного забезпечення, так і в інших соціально-економічних сферах діяльності. Передбачалося встановити до 1 січня 2020 року мораторій на підвищення віку, починаючи з якого жінки мають право на призначення пенсії за віком, визначеного в статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Виступаючи з трибуни ВР, Н. КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що пропозиція про різке підвищення пенсійного віку в наявних умовах - це прояв зневаги до жінки. За її словами, внаслідок цього виникнуть проблеми у сфері зайнятості, які матимуть довготривалі наслідки. "Жінки, яким буде відстрочена пенсія, займатимуть від 2 до 2,5 мільйонів робочих місць", - сказала вона. Депутат висловила упевненість, що виникне істотне зростання безробіття серед жінок, яким за 50 років.

У свою чергу, представник фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ сказав, що в цьому питанні не можна обмежуватися тільки ухваленням рішення про введення мораторію. За його словами, необхідно підходити конструктивніше до цих проблем і впроваджувати пенсійну реформу.

Зі свого боку народний депутат від КПУ Петро ЦИБЕНКО сказав, що його політична сила ніколи не дасть голосу за пропозицію про підвищення пенсійного віку, хто б не виступав автором цієї пропозиції. "Підвищення пенсійного віку - це батіг для українців", - сказав П. ЦИБЕНКО.