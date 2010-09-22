Fitch підтвердив рейтинги Укрексімбанку та Ощадбанку на рівні «B». Прогноз «Стабільний»

Fitch Ratings підтвердило рейтинги ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" ("Укрексімбанк") і ВАТ "Державний Ощадний Банк України" ("Ощадбанк"), включаючи їх довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") на рівні "B" зі "Стабільним" прогнозом. Про це сказано в повідомленні Fitch, переданому УНІАН.

Одночасно Fitch підвищило індивідуальний рейтинг "Ощадбанку" з рівня "E" до "D/E".

Довгострокові РДЕ "Укрексімбанку" і "Ощадбанку" обумовлені потенційною підтримкою з боку української влади у разі потреби з урахуванням того, що банки знаходяться в 100% державної власності, і зважаючи на їх роль в здійсненні політики держави. Рейтинги також беруть до уваги здатність української влади надавати підтримку, про що свідчить суверенний довгостроковий РДЕ на рівні "B". "Стабільний" прогноз у довгострокових РДЕ банків відбиває прогноз по суверенному довгостроковому РДЕ. У разі поліпшення або погіршення суверенної кредитоспроможності України на рейтинги "Укрексімбанку" і "Ощадбанку" виявлятиметься тиск у бік підвищення або пониження, відповідно.

Підвищення індивідуального рейтингу "Ощадбанку" з рівня "E" до "D/E" відбиває зменшення невизначеності щодо ризиків банку, пов'язаних з НАК "Нафтогаз України", після реструктуризації кредитів цієї компанії у першій половині 2010 р. а також враховує стабілізацію якості активів у частині кредитного портфеля "Ощадбанку", не пов'язаного з "Нафтогазом", істотне поліпшення прибутковості до відрахувань в резерви і здатності банку абсорбувати збитки і бере до уваги комфортну позицію ліквідності "Ощадбанку". У той же час, індивідуальний рейтинг "Ощадбанку" як і раніше показує його залежність від фінансової підтримки з боку Національного банку України ("НБУ") у зв'язку з ризиками по "Нафтогазу", а також враховує високу концентрацію по позичальниках в кредитному портфелі, не пов'язаному з кредитуванням "Нафтогазу", відносно високий рівень реструктурованих/ пролонгованих кредитів і слабке корпоративне управління (про що свідчить директивне кредитування "Нафтогазу").

Потенціал підвищення індивідуального рейтингу "Ощадбанку" нині обмежений, зважаючи на подієвий ризик, що залишається, пов'язаний з кредитуванням "Нафтогазу". Пониження індивідуального рейтингу банку може статися у разі подальшої реструктуризації кредитів "Нафтогазу", якщо така реструктуризація спричинить дуже значні економічні втрати для банку. У той же час Fitch вважає малоймовірним, що влада захоче піти на те, щоб банк був вимушений зазнавати істотних збитків. Більше того, запас капіталу банку вже дозволяє помірний рівень абсорбування збитків у цьому кредитуванні.

Підтвердження індивідуального рейтингу "Укрексімбанку" "D" показує істотну здатність банку абсорбувати збитки, хорошу позицію ліквідності і стабільне клієнтське фондування. Банк також має сильну корпоративну клієнтську базу, сфокусовану на компаніях у сфері зовнішньоторговельної діяльності, які частенько мають доступ до виручки в іноземній валюті. У той же час індивідуальний рейтинг "Укрексімбанку" враховує погіршення якості активів і слабку прибутковість під впливом тиску з боку складного операційного середовища.

Тиск на індивідуальний рейтинг "Укрексімбанку" у бік пониження може відбутися у разі помітного збільшення директивного кредитування або при виникненні великих збитків за кредитами, які приведуть до різкого погіршення капіталізації.

Довідка УНІАН. ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" ("Укрексімбанк") - кредитно-фінансова установа з 100% державним капіталом.

Активи банку на 1 липня 2010 року склали 66,06 млрд. грн. кредити і заборгованість клієнтів - 48,27 млрд. грн., зобов'язання - 48,768 млрд. грн., статутний капітал - 16,394 млрд. грн., власний капітал - 17,289 млрд. грн.

"Укрексімбанк" за підсумками першого півріччя отримав прибуток 21,442 млн. грн.

ВАТ "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року, і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2010 року склали 58,747 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 44,101 млрд. грн., зобов'язання - 42,205 млрд. грн., статутний капітал - 13,892 млрд. грн., власний капітал - 16,543 млрд. грн.

У першому півріччі 2010 року "Ощадбанк" отримав прибуток 365,249 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.