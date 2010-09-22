Єфремов: парламент прийме Податковий кодекс до кінця жовтня
Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сподівається, що до кінця жовтня Верховна Рада прийме Податковий кодекс.
Про це він сказав в інтерв`ю журналістам.
О. ЄФРЕМОВ підкреслив: "Я думаю, що, якщо до кінця жовтня буде затверджений Податковий кодекс, то це буде абсолютно нормально".
Він зазначив, що у такому разі залишиться два місяці для того, щоб підготувати проект державного бюджету на 2011 рік і затвердити його ще в поточному році.
За словами О. ЄФРЕМОВА, важливо, щоб цього року був затверджений не лише держбюджет- 2011, але і місцеві бюджети.
Як повідомляв УНІАН, у парламенті 22 вересня зареєстрований проект Податкового кодексу.
Уряд вніс до парламенту проект Податкового кодексу, схвалений на засіданні Кабміну 17 вересня.