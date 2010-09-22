ВР відмовилася запровадити податкові канікули для малого бізнесу

Верховна Рада України відмовилася запровадити податкові канікули для малого бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту, внесеного народними депутатами від БЮТ Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ та Євгенієм СУСЛОВИМ, проголосували лише 143 народних депутата із 400, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачалося запровадження тимчасових податкових канікул для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на самостійній основі без залучення найманих працівників.

Проектом пропонувалося до 31 грудня 2016 року звільнити фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на самостійній основі без залучення найманої праці, від сплати податку на додану вартість; податку з доходів фізичних осіб; фіксованого податку; плати (податку) за землю; ринкового збору; збору за видачу дозволу на розміщення об`єктів торгівлі та сфери послуг; плати за патенти згідно із Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".

Положення законопроекту мали поширюватися на платників податків, які здійснюють: виробництво товарів (крім підакцизних), сільськогосподарської продукції та її переробку, надання побутових послуг населенню. У проекті запроваджувалося ведення спрощеного обліку результатів діяльності і звітності.