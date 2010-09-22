Міжбанк закрився котируваннями 7,9190/7,9367 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9380/7,9440, на 12:00 звузився спред – 7,9390/7,9435. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9375/7,9440.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 12:45 Нацбанк оголосив про вихід на ринок з інтервенцією з валютної пари долар-гривня за курсом 7,9190/7,9367 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2560/0,2563, на 12:00 ціни знизилися до 0,2558/0,2561. На час закриття ціни повернулися до рівня 0,2560/0,2563. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,0001 (-0,0299).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3308/1,3310, а на 12:00 виросли до 1,3366/1,3368. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5630/10,5735, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,5555/10,5635. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні піднялися до 10,6180/10,6275.