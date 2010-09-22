Литвин сподівається, що ВР на початку жовтня почне розгляд проекту ПК
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що вже наступного пленарного тижня (на початку жовтня) парламент розпочне розгляд у першому читанні проекту Податкового Кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи парламентські слухання "Економічні реформи: реальність та очікування українського бізнесу".
В.ЛИТВИН нагадав, що Проект податкового кодексу, внесений урядом, вчора був зареєстрований у ВР.
Водночас, зауважив спікер, зареєстрований і проект кодексу, авторами якого є народні депутати.
"Я сподіваюся, що наступного пленарного тижня Верховна Рада України матиме можливість розпочати процес роботи над цим документом", - сказав він.
В.ЛИТВИН висловив переконання, що парламент вийде на той варіант Податкового кодексу, який би влаштовував усі сторони - владу, опозицію та підприємців.
Голова ВР також сподівається, що новий Податковий кодекс стимулюватиме приватне підприємництво і бізнесову діяльність.
Він також наголосив на необхідності налагодження контактів між Верховною Радою і Кабінетом міністрів при доопрацюванні проекту.