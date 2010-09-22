Литвин сподівається, що ВР на початку жовтня почне розгляд проекту ПК

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що вже наступного пленарного тижня (на початку жовтня) парламент розпочне розгляд у першому читанні проекту Податкового Кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи парламентські слухання "Економічні реформи: реальність та очікування українського бізнесу".

В.ЛИТВИН нагадав, що Проект податкового кодексу, внесений урядом, вчора був зареєстрований у ВР.

Водночас, зауважив спікер, зареєстрований і проект кодексу, авторами якого є народні депутати.

"Я сподіваюся, що наступного пленарного тижня Верховна Рада України матиме можливість розпочати процес роботи над цим документом", - сказав він.

В.ЛИТВИН висловив переконання, що парламент вийде на той варіант Податкового кодексу, який би влаштовував усі сторони - владу, опозицію та підприємців.

Голова ВР також сподівається, що новий Податковий кодекс стимулюватиме приватне підприємництво і бізнесову діяльність.

Він також наголосив на необхідності налагодження контактів між Верховною Радою і Кабінетом міністрів при доопрацюванні проекту.