Тігіпко: Податковий кодекс захищає бізнес від несправедливих дій податкових органів

Внесений урядом у Верховну Раду проект Податкового кодексу захищає підприємства і підприємців від несправедливих дій податкових органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні під час парламентських слухань «Економічні реформи – реальність та очікування українського бізнесу».

Зокрема, він повідомив, що документ забороняє виїмку оригіналів документів у підприємців поза рамками кримінального процесу. Також без рішення суду забороняється продовжувати арешт активів і таким чином зупиняти рух коштів по банківських рахунках. Крім того, забороняється безакцептне списання коштів.

Також, за словами віце-прем`єра, вводиться пряма заборона на безпідставну відмову в прийомі податкової декларації. «Закладена норма обов`язкового службового розслідування у разі неприйняття декларації працівником податкової служби і обов`язкове залучення його до адміністративної відповідальності», – підкреслив С.ТІГІПКО.

Він також повідомив, що податкова застава в проекті Податкового кодексу обмежена 1-2 розмірами податкового боргу. «До цього не було ніяких обмежень, і ми фактично зупиняли роботу підприємств», – зазначив С.ТІГІПКО.

Крім того, документом виключені податкові роз`яснення. «Виключені податкові роз`яснення – залишилися консультації. Але є чітка норма, що вони (консультації – УНІАН) ні на що не впливають ні в юридичному, ні в фінансовому плані», – пояснив віце-прем`єр-міністр.

При цьому він підкреслив, що проект Податкового кодексу знижує фінансову відповідальність платників податків шляхом зменшення штрафів. «У нас ставки штрафів були максимальні 300%. Сьогодні максимальна ставка за всіма позиціями передбачена 75%», – сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, уряд 21 вересня вніс до парламенту допрацьований проект Податкового кодексу, схвалений на засіданні Кабміну 17 вересня.