Тімонькін: В Україні доцільно заборонити фізособам достроково знімати кошти з депозитів

Голова правління «Укрсоцбанку» Борис ТІМОНЬКІН вважає за доцільне заборонити фізичним особам достроково знімати кошти з депозитних вкладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час парламентських слухань «Економічні реформи – реальність і очікування українського бізнесу». «Треба населенню заборонити достроково знімати депозити», – сказав С.ТІМОНЬКІН.

У відповідь із залу парламенту, в якому були присутні підприємці, пролунали вигуки: «Ганьба!».

Також С.ТІМОНЬКІН висловив думку, що необхідно оподатковувати доходи від депозитів, незалежно від їх розміру.

Нагадаємо, в Україні планується ввести податок у розмірі 5% від доходів за депозитами у розмірі більш як 200 тис. грн.

Довідка УНІАН. АКБ «Укрсоцбанк» заснований у вересні 1990 року і сьогодні входить до групи найбільших банків України.