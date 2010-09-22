У проекті ПК передбачено автоматичне відшкодування ПДВ на 23-й день після подачі заявки

Кабінет міністрів України в запропонованому проекті Податкового кодексу передбачив автоматичне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) не пізніше за 23 дні з моменту подачі заявки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час парламентських слухань «Економічні реформи – реальність і очікування українського бізнесу» повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

За його словами, якщо терміни з повернення ПДВ дотримано не буде, винні органи обкладатимуться штрафом.

«Закладено автоматичне відшкодування ПДВ на 23-й день з дня подачі декларації. Якщо ні – закладено штраф - 120% від ставки рефінансування Нацбанку», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, уряд 21 вересня вніс до парламенту доопрацьований проект Податкового кодексу, схвалений на засіданні Кабміну 17 вересня.