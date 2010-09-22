Експерт: корпоративне кредитування в Україні поновлюється невисокими темпами

Корпоративне банківське кредитування в Україні поновлюється невисокими темпами.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

Вона зазначила, що «поки що кредитуються надійні, з високою платоспроможністю, корпоративні клієнти і ті, хто готовий одержувати кредити за достатньо високими ставками».

Як відзначила Н.СИНЯВСЬКА, за підсумками восьми місяців цього року приріст гривневих депозитів вже перевищив обсяг коштів, вилучених населенням під час кризи. Також зростання продемонстрували обсяги кредитування українськими банками за підсумками серпня, додала вона. «Поки що йдеться лише про збільшення кількості позичальників у корпоративному сегменті, проте цього вже достатньо для того, щоб перекрити обсяги кредитування населення, які поки що знижуються (за рахунок погашення колишніх кредитів і практично відсутності видачі нових)”, – вважає експерт.

На думку Н.СИНЯВСЬКОЇ, позитивні підсумки липня-серпня стали закономірним результатом макроекономічної стабілізації, що виявляється в триваючому припливі коштів населення на депозитні рахунки і зниженні процентних ставок. У другому півріччі очікується зміцнення позитивної тенденції, при цьому скорочення роздрібного портфеля буде компенсовано приростом у корпоративному сегменті, прогнозує експерт.