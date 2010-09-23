Янукович сподівається, що у жовтні ВР ухвалить Податковий кодекс

Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що у жовтні цього року Верховна Рада ухвалить Податковий кодекс.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він заявив під час зустрічі з Федеральним президентом Австрійської Республіки Гайнцом ФІШЕРОМ у Нью-Йорку.

«Це покращить бізнес-клімат і поліпшить можливості залучення іноземних інвестицій у національну економіку», – сказав український Президент.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре заявив, що зараз в Україні активно впроваджується програма реформ, спрямованих на покращення бізнес-клімату, ситуації в економіці тощо. На його думку, Україна увійшла в активну фазу економічного розвитку: за перше півріччя цього року ВВП зріс на 6%, промислове виробництво – на 12%, а рівень інфляції поки що становить 3,5%, що не викликає занепокоєння.

Говорячи про хід економічних реформ в Україні, глава держави, зокрема, зазначив, що завдяки різним заходам уже вдалося майже удвічі скоротити дозвільну систему. «Ми робимо все, щоб створити сприятливі умови для залучення інвестицій», – сказав В.ЯНУКОВИЧ, нагадавши також про створення при Президентові України Ради інвесторів, покликаної гармонізувати відносини влади й бізнесу.

Своєю чергою Г.ФІШЕР наголосив, що для поглиблення співпраці Австрії й України є значні можливості. «В Австрії уважно стежать за ситуацією в Україні. Ми зацікавлені у поглибленні відносин у сфері економіки», – зазначив він.

Під час обговорення перспектив співпраці України та ЄС президенти торкнулися питання підготовки до майбутнього саміту Україна – ЄС, що має відбутися у листопаді цього року.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що у ході саміту планується обговорити три найважливіші пункти порядку денного відносин України та Євросоюзу: укладання угоди про асоціацію, створення зони вільної торгівлі і безвізовий режим.

З цього приводу Г.ФІШЕР висловив переконання, що переговорний процес щодо запровадження країнами ЄС безвізового режиму для громадян України має бути розпочатий.

Сторони також відзначили важливість поглиблення двосторонньої співпраці України й Австрії, насамперед, у торговельно-економічній сфері.