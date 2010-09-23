Порушено справу проти гендиректора Алчевського меткомбінату

Прокуратурою Луганської області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України стосовно депутата Алчевської міської ради, генерального директора ВАТ «Алчевський металургійний комбінат».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, встановлено, що керівник вищевказаного підприємства протягом січня-березня поточного року вчинив замах на заволодіння коштами державного бюджету у сумі 30 млн. грн. шляхом незаконного відшкодування ПДВ.

На даний час кримінальну справу для подальшого розслідування направлено до слідчого відділу податкової міліції СДПІ ВПП у м. Луганську.