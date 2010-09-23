Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9365-7,9435 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися пониженням котирувань - 7,9365/7,9435 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2570/0,2564, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,6175/10,6285. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости - 1,3385/1,3387 (середа - 1,3308/1,3310).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9190/7,9367.