Нацбанк з 1 жовтня відміняє нульову ставку резервування коштів в інвалюті

Національний банк України відміняє нульову ставку резервування коштів в інвалюті, що залучають банки від нерезидентів у вигляді кредитів, депозитів на термін не більше півроку (183 дні).

У листі НБУ комерційним банкам, текст якого має в розпорядженні УНІАН, вказується, що постанова Нацбанку №431 від 22 вересня 2010 року "Про внесення змін до постанови правління НБУ від 4 грудня 2008 року №413 (далі постанова №413) ", передбачає виключення підпункту 3.4 пункту 3 постанови №413, згідно з яким тимчасово встановлювалася нульова ставка резервування коштів в іноземній валюті, котрі залучають банки від нерезидента у вигляді кредиту, депозиту на термін не більше 183 календарні дні (окрім коштів, що залучають на термін не більш за один робочий день або під державні гарантії, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна).

"Враховуючи вищезгадане, звертаємо увагу на те, що починаючи з 01.10.2010 за операціями залучення банком депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидента на термін, що не перевищує 183 календарних дні, на які поширюється дія Правил № 171, банк повинен здійснювати перерахування коштів, що резервуються у розмірі 20% від загальної суми угоди", - сказано в листі НБУ комбанкам.