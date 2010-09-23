Рада "звільнила" Терьохіна

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України шостого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 253 із 424 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даною постановою передбачено відкликати Сергія ТЕРЬОХІНА (фракція БЮТ) з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на підставі рішення комітету з питань податкової та митної політики, залишивши його членом цього Комітету.

Цією постановою головою даного комітету обрано Віталія ХОМУТИННІКА (фракція Партії регіонів) і увільнено його від обов`язків першого заступника голови цього комітету.

Також у постанові зазначається: “Взяти до відома, що вакантна посада першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики залишається за квотою депутатської фракції “Блок Юлії Тимошенко”.

Колишній голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Сергій ТЕРЬОХІН пов’язує ініціативу коаліції звільнити його з цієї посади з необхідністю проведення через парламент урядового проекту Податкового кодексу.

Про це С.ТЕРЬОХІН заявив сьогодні під час розгляду у ВР постанови щодо його відставки.

За словами С.ТЕРЬОХІНА, перший проект Податкового кодексу за його безпосереднього втручання був зняти з розгляду парламентом.

«Але владі потрібно, щоб другий проект пройшов через комітет і отримав повний «одобрямс». Зі мною такого не буде», - сказав він.

Депутат наголосив, що за час його головування комітет провів 66 засідань, на яких завжди були кворуми. Крім того, додав він, члени комітету завжди дружньо ставилися один до одного, але, «як повертаються до своїх фракцій, деякі стають агресивною бандою».

С.ТЕРЬОХІН піддав нищівній критиці другий проект Податкового кодексу, поданий урядом, і зауважив, що гіршим був лише проект 1997-98 років, автором якого був на той час голова Державної податкової адміністрації Микола АЗАРОВ.

«Де б я не працював, на якій посаді, спокою оцим аматорам в податковій справі я не дам», - заявив С.ТЕРЬОХІН.

У свою чергу, член фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ зазначив, що причиною звільнення С.ТЕРЬОХІНА є неефективна робота комітету. «Ми систематично не можемо зібрати засідання комітету, оскільки голова порушує організаційну роботу комітету», - сказав він.

Новопризначений голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК запропонував колишньому керівнику комітету Сергію ТЕРЬОХІНУ обійняти посаду його першого заступника.