Україна намагатиметься не перевищити рівень держборгу в 40% від ВВП - Тігіпко

Україна постарається не перевищити рівень держборгу в 40% від ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на інвестиційному форумі, організованому інвестиційною компанією BG Capital, віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

"Борг 40% від ВВП - ми розуміємо, наскільки це критично", - сказав він і додав: "Збільшувати цей борг ми не збираємося".

За словами віце-прем'єра, Україна планує зробити ряд жорстких дій з недопущення збільшення свого держборгу.

Як повідомляв УНІАН, за словами президента Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолія КІНАХА, до кінця 2010 року консолідований державний борг України може досягти критичної позначки - 40% внутрішнього валового продукту.

"За нашими прогнозними розрахунками, які співпадають з розрахунками Всесвітнього банку, експертів Міжнародного валютного фонду, консолідований державний борг як сума зовнішнього, внутрішнього і гарантованого боргу може досягти до 40% ВВП (до кінця 2010 року - УНІАН), а це на законодавчому рівні межа, яку не можна переходити, тому що далі зачіпається питання національної фінансової безпеки, включаючи обслуговування боргових зобов'язань", - сказав А. КІНАХ.