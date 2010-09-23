Кабмін буде стежити, аби депутати не спотворили ідеологію Податкового кодексу – Азаров

Урядова робоча група з доопрацювання проекту Податкового кодексу уважно стежитиме за розглядом документу у Верховній Раді України з метою не допустити спотворення ідеології документу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ в ефірі Першого національного телеканалу.

"У процесі обговорення у Верховній Раді ми дуже уважно стежитимемо за тим, щоб не була спотворена ідеологія Податкового кодексу", - заявив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що ідеологія документу витікає з президентської програми реформ і полягає в створенні ліберальної системи оподаткування, зниженні податкового тиску і спрощенні адміністрування, проте при цьому треба не допустити скорочення прибутків бюджету. Об'єднати ці три складені відразу складно, але в перспективі - реально, упевнений прем'єр.

"У Верховній Раді представлені не лише політики, але і бізнесмени. І кожен дивитиметься, яким чином це (норми Податкового кодексу - УНІАН) вплине на його підприємство, і тут дуже важливо, щоб баланс, який насилу був знайдений в уряді, не був спотворений", - заявив М.АЗАРОВ.

Він також у черговий раз наголосив, що Податковий кодекс у ВР необхідно прийняти до кінця жовтня з тим, щоб у листопаді уряд представив проект держбюджету на 2011 рік, розроблений на підставі цього кодексу, і до кінця року були прийняті усі місцеві бюджети.

Також М. АЗАРОВ заявив, що відповідальність за проект Податкового кодексу несе увесь уряд, оскільки практично кожен міністр брав участь у підготовці документу, проте він, як прем'єр-міністр, несе основну відповідальність за проект документу.