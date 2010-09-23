Терьохін пов’язує своє "звільнення" з прийняттям Податкового кодексу

Екс-голова Комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики Сергій ТЕРЬОХІН пов'язує ініціативу коаліції звільнити його з цієї посади з необхідністю проведення через парламент урядового проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С. ТЕРЬОХІН заявив сьогодні під час розгляду у ВР постанови про його відставку.

За словами С. ТЕРЬОХІНА, перший проект Податкового кодексу за його безпосереднього втручання було знято з розгляду парламентом.

"Але владі треба, щоб другий проект пройшов через комітет і отримав повний "одобрямс". Зі мною такого не буде", - сказав він.

Депутат підкреслив, що за час його головування комітет провів 66 засідань, на яких завжди був кворум. Крім того, додав він, члени комітету завжди дружньо ставилися один до одного, але, "як повертаються у свої фракції, деякі стають агресивною бандою".

С. ТЕРЬОХІН піддав нищівній критиці другий проект Податкового кодексу, поданий урядом, і зазначив, що гіршим був тільки проект 1997-98 років, автором якого був на той час голова Державної податкової адміністрації Микола АЗАРОВ.

"Де б я не працював, на якій посаді, спокою цим аматорам у податковій справі я не дам", - заявив С. ТЕРЬОХІН.

У свою чергу, член фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ зазначив, що причиною звільнення С.ТЕРЬОХІНА є неефективна робота комітету. "Ми систематично не можемо зібрати засідання комітету, оскільки голова порушує організаційну роботу комітету", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 вересня, Верховна Рада прийняла постанову, якою звільнила С. ТЕРЬОХІНА з посади голови комітету з питань податкової і митної політики, призначивши на цю посаду Віталія ХОМУТИННИКА.