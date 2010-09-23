Парламент звільнив Терьохіна, призначив замість нього Хомутинника
Верховна Рада України прийняла постанову "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України шостого скликання і обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря і членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України із питань приватизації".
Як передає кореспондент УНІАН "за" проголосувало 253 з 424 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Цією постановою передбачено відкликати Сергія ТЕРЬОХІНА (фракція БЮТ) з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики на підставі рішення комітету з питань податкової і митної політики, залишивши його членом цього Комітету.
Цією постановою головою цього комітету обраний Віталій ХОМУТИННИК (фракція Партії регіонів) і він звільнений від обов'язків першого заступника голови цього комітету.
Також в постанові сказано: "Взяти до відома, що вакантна посада першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики залишається за квотою депутатської фракції "Блок Юлії Тимошенко".