Котирування на міжбанку до 12:00 склали 7,9340-7,9375 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9365/7,9435, до 12:00 ціни знизилися до 7,9340/7,9375 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2570/0,2574, до 12:00 ціни впали до 0,2560/0,2563.

У Росії курс долар-рубль знизився і до 12:00 встановився на рівні 30,9780 (- 0,0221).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3385/1,3387, а до 12:00 знизилися до 1,3338/1,3340.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,6175/10,6285, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,5895/10,5980.