Хомутинник запропонував Терьохіну бути його першим заступником

Новопризначений голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики Віталій ХОМУТИННИК запропонував колишньому керівникові комітету Сергію ТЕРЬОХІНУ обійняти посаду його першого заступника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ХОМУТИННИК повідомив сьогодні в інтерв'ю журналістам.

"Я запропонував йому бути першим заступником і працювати разом далі в комітеті", - сказав він.

В. ХОМУТИННИК зазначив, що поки С. ТЕРЬОХІН не дав відповіді, але сподівається, що той погодиться на цю пропозицію.

"Я по нашій бесіді побачив, що є у нас компроміс. І, на мою думку, він на мою пропозицію погодиться", - сказав він.

Більше того, за словами В. ХОМУТИННИКА, посада першого заступника голови комітету з квоти належить опозиції, і тому вона сама повинна визначатися з кандидатурою.

При цьому В. ХОМУТИННИК запевнив, що працюватиме з будь-яким першим заступником.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 вересня, Верховна Рада прийняла постанову, якою звільнила С. ТЕРЬОХІНА з посади голови Комітету з питань податкової і митної політики, призначивши на цю посаду Віталія ХОМУТИННИКА.