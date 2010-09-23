«Енергоатом» та російські ОМЗ домовилися про співпрацю

НАЕК "Енергоатом" і ВАТ "Об'єднані машинобудівні заводи" (ОМЗ, Росія) підписали сьогодні меморандум про співпрацю у галузі атомної промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний меморандум підписали віце-президент з ремонтів і заводського виробництва НАЕК "Енергоатом" Володимир ПИШНИЙ та генеральний директор ОМЗ Ігор СОРОЧАН в ході VІІІ Міжнародного форуму "Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення і майбутнє".

Документ, зокрема, передбачає співпрацю у сфері сервісного обслуговування устаткування українських АЕС. Крім того, документ передбачає інформаційний обмін, сприяння українсько-російській кооперації у сфері виробництва високотехнологічного устаткування енергетичного машинобудування.

Довідка УНІАН. ДП "НАЕК "Енергоатом" - провідний виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС та Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК "Енергоатом" покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації усіх АЕС країни.

ВАТ "Об'єднані машинобудівні заводи" (Росія) є одним з найбільших холдингів важкого машинобудування. Зокрема, холдинг виробляє устаткування для атомної енергетики.