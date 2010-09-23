Експерти: відсутність кредитування не дозволить банкам вийти на прибуток цього року

Відсутність кредитування не дозволить українським банкам вийти на прибуток в поточному році. Про це сказано у щоденному огляді фінансових ринків, підготовленому аналітиками "ІНГ Банк Україна".

В огляді зазначають, що значне скорочення прибутків банківської системи в серпні, порівняно з липнем (- 17,3%), не привело до погіршення фінансового результату банків, оскільки витрати в серпні також істотно зменшилися - на 16,8%. Таким чином, негативний фінансовий результат банківського сектора в серпні залишився практично незмінним (0,3 млрд грн.).

"Не дивлячись на те, що в поточному році банки як і раніше зазнають збитків, їх об'єм з початку року (9 млрд грн.) значно скоротився, порівняно з показником минулого року (20,5 млрд грн.), що свідчить про поступове повернення банків до позитивної рентабельності в короткостроковій перспективі. Проте, ми вважаємо, що в поточному році цього не станеться, оскільки банківське кредитування майже не розвивається (зростання на 0,7% за місяць у серпні, зниження на 0,1% з початку року)" - говорять аналітики "ІНГ Банк Україна".

При цьому зазначають, що, не дивлячись на те, що фінансовий результат банків в серпні майже не змінився, детальніший аналіз прибутків і витрат банків дає певні приводи для занепокоєння. Зокрема, скорочення прибутків банківської системи сталося переважно за рахунок скорочення ключової статті прибутків - процентного доходу - на 19,8% за місяць, тоді як процентні витрати майже не змінилися (1,1%). Ця динаміка привела до значного зниження рентабельності чистого процентного доходу - з 55,2% у липні до 44,7% у серпні.

"Скорочення витрат у серпні сталося внаслідок зниження об'єму відрахувань в резерви (на 43.5% за місяць). Проте, оскільки офіційний рівень проблемної заборгованості як і раніше набагато нижчий за фактичний показник, ми вважаємо, що цього року банки не стануть витрачати менше коштів на формування резервів. Таким чином, можливе зростання відрахувань в резерви наступного місяця може чинити негативний вплив на прибутковість банків, якщо збережеться негативна динаміка процентного доходу" - вважають аналітики банку.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України в січні-серпні 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, скоротила збиток на 57% - до 8,9 млрд грн.