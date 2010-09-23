Експерт: Ослаблення гривні тимчасове і триватиме до кінця жовтня

Ослаблення гривні є тимчасовим і не триватиме довше, ніж до кінця жовтня, вважають аналітики АТ «Ерсте Банк».

У банку відзначають, що курс гривні під тиском споживчих настроїв трохи знижується. Так, споживчі настрої погіршали під впливом зростання інфляції, підвищення цін на газ, невпевненої політичної ситуації у зв`язку з місцевими виборами, а також спогадів про осінню девальвацію гривні в 2008 і 2009 роках.

«Населення почало активніше купувати валюту, внаслідок чого курс гривні знизився до 7,93 грн за дол. США. Відчутний вплив настроїв населення на курс гривні є традиційним для України, що пов`язане зі значним обсягом готівки в обороті», - відзначив аналітик АТ «Ерсте Банк» Мар`ян ЗАБЛОЦЬКИЙ.

За інформацією «Ерсте Банку», в Україні поза банками знаходиться готівка обсягом 18% ВВП, тоді як максимальний показник для інших європейських країн не перевищує 10%.

У банку підкреслили, що тільки в серпні приватні особи придбали 400 млн. дол. США, тоді як НБУ за минулий місяць купив 125 млн. дол. США.

За прогнозами аналітиків «Ерсте Банку», ослаблення гривні триватиме не довше, ніж до кінця жовтня, при цьому курс національної валюти не знизиться більш ніж до 8 грн. за дол. США.