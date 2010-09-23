Експерт: Портфель ОВДП банків і нерезидентів до кінця року може збільшитися на 43%

Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) банків і нерезидентів до кінця року може збільшитися на 43%.

Про це йдеться в повідомленні АТ «Ерсте Банк» з посиланням на експертів банку, переданому агентству УНІАН.

У банку нагадали, що Міністерство фінансів здійснило три послідовні випуски ПДВ-облігацій, загальний обсяг яких склав 16,4 млрд грн. 5-річні урядові облігації надаватимуться компаніям замість відшкодування ПДВ.

«Ми вважаємо, що додаткових випусків ПДВ-облігацій цього року вже не буде. Компанії вже продали більше 5 млрд грн ПДВ-облігацій. При цьому дисконт на ПДВ-облігації на вторинному ринку падає з самого початку їх випуску. Відразу після випуску великі обсяги ПДВ-облігацій можна було продати з дисконтом 20%, зараз значні обсяги готові купувати з дисконтом 17%», - повідомив аналітик АТ «Ерсте Банк» Мар`ян ЗАБЛОЦЬКИЙ.

Також у банку відзначили, що окрім ПДВ-облігацій, Мінфін планує випустити до кінця року ОВДП ще на 6 млрд грн (не враховуючи потреби погашень). Разом з непроданими ПДВ-облігаціями і новими позиками уряду, банкам і нерезидентам пропонується збільшити свій портфель ОВДП на 43% до кінця року.

У банку вважають, що це цілком реальна мета, враховуючи рекордні обсяги вільної ліквідності у банків і значний інтерес нерезидентів. На думку аналітиків банку, навіть без допомоги НБУ ринок зможе поглинути всі нові ОВДП цього року, хоча це може бути повільним процесом.

Довідка УНІАН. За даними Національного банку України, на 25 серпня 2010 року загальний обсяг ОВДП в обігу (сума основного боргу) складав 110 млрд 282.72 млн. грн, зокрема, НБУ володів ОВДП на суму — 68 млрд 061,51 млн. грн, банки — 34 млрд 366,14 млн. грн, нерезиденти - 4 млрд 301,58 млн. грн, інші утримувачі — 3 млрд 553,49 млн. грн.