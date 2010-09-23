Експерти негативно оцінюють якість організації залучення громадськості до розробки проекту ПК

Експерти негативно оцінюють якість організації залучення громадськості до розробки проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами президента групи компаній BDO Україна Алли САВЧЕНКО, механізм розробки проекту кодексу був неефективний. Зусилля громадських організацій були різноспрямованими, деякі зауваження давалися по кілька разів, заявила вона під час круглого столу сьогодні.

Зокрема, зазначають експерти, розробка таких великих документів вимагала чіткої сегментації роботи для окремих експертів. Крім того, необхідно було ширше задіювати інтернет-ресурси для всіх пропозицій і обговорень.

Також багато експертів заявляють про те, що проект кодексу недопрацьований.

За словами А.САВЧЕНКО, розробка великих документів має проходити із залученням експертів, зокрема міжнародних. А подача декількох варіантів проектів податкових кодексів викликала стреси у бізнес-середовищі. Крім того, за наявності декількох проектів документів не враховується необхідність привести порівняльні таблиці по них, що значно ускладнює вивчення законопроектів.

Голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів Леонід КОЗАЧЕНКО погодився з думкою про те, що організація розробки проекту ПК дійсно була поганою. Зокрема, було створено 4 групи з його розробки з метою залучити більше експертів. При цьому, на думку Л.КОЗАЧЕНКА, ухвалення кодексу навіть у тому вигляді, в якому він на сьогодні існує, принесе менше проблем, ніж його неприйняття.

Довідка УНІАН. 17 червня ц.р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді й потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня ц.р. відкоригований проект Податкового кодексу України було опубліковано в «Урядовому кур`єрі» для всенародного обговорення.

7 вересня Верховна Рада України відмінила своє рішення про ухвалення в першому читанні проекту Податкового кодексу й доручила Кабінету міністрів України невідкладно подати до парламенту новий проект ПК з урахуванням результатів всенародного обговорення.

21 вересня уряд вніс до парламенту допрацьований проект Податкового кодексу, схвалений на засіданні Кабміну 17 вересня.