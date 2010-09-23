Експерти негативно оцінюють можливість того, що Податковий кодекс набере чинності з 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні під час круглого столу.

Зокрема, за словами керуючого партнера компанії Emergex Business Solutions Limited Олени ВОЛЬСЬКОЇ, якщо проект Податкового кодексу набере чинності з 1 січня 2011 року, то виникнуть проблеми у бухгалтерів. «Як бізнес, професійні бухгалтери встигнуть адаптуватися і не припускатися тієї помилки, за яку передбачена відповідальність?» – відзначила вона.

Партнер податково-юридичного відділу компанії «Делойт» в Україні Григорій ПАВЛОЦЬКИЙ також виступає проти набирання чинності Податковим кодексом з 2011 року, оскільки ні держава, ні бізнес не встигнуть підготуватися до змін, передбачених документом. «Прийняти його (проект Податкового кодексу – УНІАН) треба було, швидко затвердити, підписати, однак вводити в дію з 1 січня, мені здається, категорично не можна», – сказав він.

На думку голови Ради підприємців при уряді Леоніда КОЗАЧЕНКА, ухвалення Податкового кодексу у запропонованому урядом вигляді - все ж краща альтернатива, ніж неприйняття нового податкового документа взагалі.

Крім того, як відзначила президент групи компаній BDO Україна Алла САВЧЕНКО, сьогодні «усі мовчать» про те, що новий Податковий кодекс, згідно з законодавством, не може бути введений у дію з початку 2011 року, оскільки зміни до податкової системи мають бути прийняті за півроку до початку нового податкового року.

Представник мережі компаній PricewaterhouseCoopers В’ячеслав ВЛАСОВ також відзначив, що у Перехідних положеннях кодексу необхідно закласти норму, згідно з якою протягом двох років після його ухвалення можна буде вносити зміни до документу, і їх оперативно розглядатимуть і прийматимуть.

Довідка УНІАН. 17 червня п.р. Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу у нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозної доробки.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня п.р. відкоригований проект Податкового кодексу України було опубліковано в «Урядовому кур`єрі» для всенародного обговорення.

7 вересня Верховна Рада України відмінила своє рішення про ухвалення у першому читанні проекту Податкового кодексу і доручила Кабінету міністрів України невідкладно подати до парламенту новий проект Податкового кодексу України з урахуванням результатів всенародного обговорення.

21 вересня уряд вніс до парламенту доопрацьований проект Податкового кодексу, схвалений на засіданні Кабміну 17 вересня.