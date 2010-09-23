У разі введення нового ПК із 2011 р. існує ризик вільного трактування його норм податківцями – експерт

У разі введення нового Податкового кодексу з 2011 року існує ризик вільного трактування його норм податківцями.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час круглого столу висловив генеральний директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій ГЛАДКИЙ.

Він зазначив, що уряд зобов`язався перед Міжнародним валютним фондом у 2011 році скоротити бюджетний дефіцит до 3,5% ВВП, при цьому, за оцінками Міністерства фінансів, при впровадженні Податкового кодексу бюджет втратить 4 млрд. грн. «Виникає питання, за рахунок чого можна досягти одного й другого? На мою думку, це означатиме практику вільного трактування норм законодавства...», - сказав В.ГЛАДКИЙ.

«У проекті Податкового кодексу закладаються норми, які все більше й більше посилюють контроль за платниками податків», - зазначив експерт. Це стосується банківського сектора в частині контролю за сумами депозитів фізосіб і введення обов`язкової електронної податкової звітності. За його словами, за кордоном підприємці надають звітність у будь-якому зручному для них вигляді.

На думку президента групи компаній BDO Україна Алли САВЧЕНКО, однією з проблем у податковій сфері на сьогодні залишається низька кваліфікація податківців.

Керуючий партнер компанії Emergex Business Solutions Limited Олена ВОЛЬСЬКА вважає, що в Україні проблема в податковій сфері пов`язана не з високими ставками, й від того, що їх поступово знижуватимуть, проблема несплати бізнесом податків не буде вирішена.

Партнер податково-юридичного відділу компанії «Делойт» в Україні Григорій ПАВЛОЦЬКИЙ також висловив думку про те, що прозорості в системі адміністрування податків не хочуть не підприємці, а самі податківці.

Довідка УНІАН. 17 червня ц.р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді й потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня ц.р. відкоригований проект Податкового кодексу України було опубліковано в «Урядовому кур`єрі» для всенародного обговорення.

7 вересня Верховна Рада України відмінила своє рішення про ухвалення в першому читанні проекту Податкового кодексу й доручила Кабінету міністрів України невідкладно подати до парламенту новий проект ПК з урахуванням результатів всенародного обговорення.

21 вересня уряд вніс до парламенту допрацьований проект Податкового кодексу, схвалений на засіданні Кабміну 17 вересня.