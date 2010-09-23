Експерти: ПК не передбачає віднесення оплати ряду послуг до валових витрат підприємств

Проект Податкового кодексу не передбачає віднесення оплати ряду послуг до валових витрат підприємств.

Про це йшла мова сьогодні під час круглого столу, присвяченого обговоренню проекту Податкового кодексу.

«Проект кодексу дуже технічний, він забороняє відносити до витрат будь-які роялті, маркетингові послуги, консалтингові послуги, інжинірингові послуги, які сплачуються українським бізнесом», – сказав представник мережі компаній PricewaterhouseCoopers Вячеслав ВЛАСОВ.

Крім того, відзначив він, в повному обсязі не віднесені до статті витрат витрати, пов`язані з просуванням торгової марки на ринку. «Як і раніше лімітуються представницькі послуги, як і раніше зберігаються жахливі обмеження щодо витрат» на відрядження, – підкреслив він.

Також кодекс не передбачає податкових пільг для інвестиційних проектів.

Як відзначив В.Власов, в проекті Податкового кодексу є багато невідповідностей між його статтями і термінологічних погрішностей.

«Якщо ми не дамо бізнесу відносити на валові витрати те, що бізнес вважає валовим

витратами, я не знаю, який бізнес ми тут матимемо», – відзначила партнер управляючої компанії Emergex Business Solutions Limited Олена ВОЛЬСЬКА.

Також, за її словами, в останньому варіанті проекту Податкового кодексу зникла норма, згідно з якою у разі спірних ситуацій в судовому розгляді суд займає сторону платника податків.

Як відзначила президент групи компаній BDO Україна Алла САВЧЕНКО, проектом Податкового кодексу не передбачено поліпшення інвестиційного клімату.

У той же час, голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Леонід КОЗАЧЕНКО відзначив, що в цілому зареєстрований в парламенті проект Податкового кодексу від уряду є прогресивним, а його спірні норми можуть бути врегульовані протягом найближчого часу.