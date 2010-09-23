Міжбанк закрився котируваннями 7,9315/7,9375 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9365/7,9435, до 12:00 ціни знизилися до 7,9340/7,9375. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 7,9315/7,9375 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк оголосив про вихід на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9190/7,9367.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2570/0,2574, до 12:00 ціни впали до 0,2560/0,2563. До закриття ціни досягли рівня 0,2557/0,2560. У Росії курс долар-рубль трохи підвищився, а фіксинг СЕЛТ за резульатами торгів склав 31,0100 (+0,0099).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3385/1,3387, а до 15:00 впали до 1,3325/1,3327. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,6175/10,6285, до 12:00 ціни пішли вниз -10,5895/10,5980. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли денного мінімуму - 10,6180/10,6275.