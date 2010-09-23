Королевська: Якщо не ввести податкові канікули, малий бізнес в Україні зникне

Малий бізнес у нашій країні перебуває на межі зникнення. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, представляючи у парламенті законопроект «Про введення податкових канікул для малого бізнесу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, на думку депутата, малий бізнес у нашій країні перебуває на межі зникнення. «У 90-і роки бізнесом змушені були зайнятися сотні тисяч людей, які залишилися без роботи. Вони не стали чекати на допомогу від держави, а на свій страх і ризик подалися у підприємці, не тільки заробляючи гроші для своєї сім`ї, а й створюючи нові робочі місця, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Фактично – це не бізнесмени в західному розумінні цього слова, а самозайняті люди, які таким чином виживають».

Голова Комітету ВР відзначив, що сьогодні заляканий малий бізнес завмер у жаху від того, що на нього чекає. «Ніхто не вкладає гроші у розвиток, а після ухвалення драконового Податкового кодексу на нас чекає масове закриття малих підприємств і вихід з бізнесу мільйонів людей - країну захлесне хвиля «нових безробітних», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету переконана: «Якщо негайно не підтримати малий бізнес – через кілька років ми одержимо країну, в якій буде десяток великих компаній і величезна армія найнятих робітників, які претендують на соціальну допомогу. Жоден бюджет такого колосального навантаження не витримає!».

Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що в Україні налічується менш як 75 малих підприємств на 10 тисяч населення. «Не дивно, що тоді як у розвинених країнах частка малого бізнесу у ВВП доходить до 70%, в Україні сьогодні цей показник не перевищує 15% і має стійку тенденцію до зниження», - відзначила вона.

На думку голови парламентського комітету, потужним стимулом для пожвавлення ринків виробництва і надання послуг можуть стати податкові канікули для малого бізнесу. «Ми пропонуємо до 31 грудня 2016 року ввести податкові канікули і звільнити малий бізнес від податку на додану вартість, податку з доходів фізичних осіб, фіксованого податку, плати за землю, ринкового збору, збору за видачу дозволів на розміщення об`єктів торгівлі і сфери послуг, плати за патенти, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Ці канікули поширюватимуться на тих, хто займається виробництвом товарів, сільськогосподарської продукції та її переробкою, а також наданням побутових послуг населенню».

Законопроектом передбачено, що ці пільги надаватимуться не усім, а лише фізичним особам-підприємцям, які проводять господарську діяльність на самостійній основі без залучення найнятих працівників.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Верховна Рада України відмовилася ввести податкові канікули для малого бізнесу. За ухвалення відповідного законопроекту, внесеного народними депутатами від БЮТ Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ та Євгеном СУСЛОВИМ, проголосували лише 143 народні депутати з 400, зареєстрованих у сесійному залі.