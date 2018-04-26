Зміцнення євро – спекулятивний маневр?

Євро останнім часом радує тих, хто тримає свої заощадження у цій валюті, зміцненням на валютному ринку. 22 вересня, після ряду заяв ФРС США з приводу економічної ситуації в країні, долар на світових майданчиках знизився по відношенню до єдиної європейської валюти до найнижчого рівня, починаючи з квітня поточного року. В Україні цей чинник, звичайно, не залишився непоміченим. Сьогодні, 23 вересня, євро на міжбанку торгується в межах 10,50-10,6 грн. В обмінниках покупка варіюється в діапазоні 10,5-10,55 грн., продаж - не дешевше 10,7 грн.

Євро набирає ваги під впливом двох чинників. По-перше, поволі, але долар зміцнився по відношенню до гривні - до 7,94 грн., що стало поштовхом до зростання євровалюти на українському ринку. Хоча, момент не такий значний. Куди істотніше «по-друге» - девальвація «зеленого» на світовому ринку. У кінці літа – перших числах вересня курс долара по відношенню до євро коливався в межах позначки трохи нижче 1,3 дол./євро. Але, починаючи з 16 вересня, тенденція змінилася, американська валюта стала рухатися похилою. У результаті, курс євро 22 вересня зріс вище за позначку 1,34 дол., сполохавши учасників ринку. І хоча на торгах, зрештою, європейська валюта опустилася до 1,338 дол., тенденція до її зростання збереглася.

Ряд аналітиків вважають, що курс євро досягне позначки 1,35 дол. вже найближчим часом. Згідно з їхніми прогнозами, на кінець року він складе не нижче 1,48 дол.

Але є й протилежна думка – зміцнення європейської валюти не буде тривалим, курс повернеться до позначки 1,3 дол./євро.

Зміцнення євро багато в чому відбулося, завдяки валютним спекулянтам. Вони вдало обіграли новини зі США щодо обслуговування держборгу. Коли стало відомо, що ФРС скуповує держоблігації на суму, що вимірюється в трильйонах, на ринку розкрутилася новина, що уряду Сполучених Штатів не під силу зобов`язання за позиками. Доля правди в цьому є. Останнім часом Китай перенаправив свої інвестиції у напрямку Європи, скорочуючи їх у державних цінних паперах США, що істотно вплинуло на їх попит. Крім того, обсяг виплат за цими паперами до кінця року досягне трильйонного масштабу, що виглядає, м`яко кажучи, зухвало. Негативно впливає на ринок інформація про результати роботи американської економіки. За серпень дефіцит держбюджету США перевищив 90 млрд. дол., промислове виробництво зросло всього на 0,2%, у порівнянні з липнем, а промціни збільшилися на 0,4%. І все це відбувається в умовах високого рівня безробіття, заходи з боротьби з яким поки не дають бажаного результату. Економіка США загнала себе в кут – з одного боку тиснуть найбільші за всю історію країни держборги, які утворилися за рахунок величезних державних вливань, з іншого боку - віддача від економіки дуже низька, її відновлення йде дуже поволі. До того ж ФРС йде шляхом подальшого ослаблення кредитно-грошової політики, чого цілком досить, щоби валютні брокери почали позбуватися доларів.

Та все ж, є привід говорити про те, що зміцнення євро штучно розкручене. Економічна ситуація в Європі нітрохи не краща за американську реальність. За підсумками серпня промислове виробництво в країнах ЄС загальмувало на рівні липня, тоді як споживчі ціни зросли на 1% в річному вимірі. Проблема безробіття залишається гострою. Варто додати, що з дефіцитом бюджету Греції питання поки не вичерпане. Залишається також неясним, як буде вирішено питання бюджетних мінусів в Італії і Франції.

Висновок напрошується один - і долар, і євро знаходяться зараз в розряді ненадійних валют, процес їх девальвації буде ще тривалий час створювати проблеми для світової економіки. Та все ж, чи варто зараз скуповувати євро? Відповідь однозначна – варто, якщо грати на курсі і розглядати європейську валюту як елемент спекулятивних дій. Не виключено, що вже найближчим часом нас чекають валютні гойдалки – курс євро може опуститися до рівня 10,2-10,3 грн., а потім різко піднятися до 11 грн. Стабільною ця валюта бути не може. В усякому разі, найближчим часом...

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)