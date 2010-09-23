Профіцит платіжного балансу України у січні-серпні становив 5,2 млрд. дол.

Профіцит платіжного балансу України у січні-серпні 2010 р., за попередніми даними, становив 5,2 млрд. дол. порівняно з 10,828 млрд. дол. дефіциту за відповідний період 2009 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, у серпні п.р. платіжний баланс був майже урівноваженим і його профіцит становив 30 млн. дол.

У серпні, третій місяць поспіль, погіршується стан рахунку поточних операцій, дефіцит якого становив 563 млн. дол. Така динаміка спричинена істотним зростанням дефіциту торгівлі товарами. Чинниками погіршення товарного балансу стали певне уповільнення світової економіки на фоні проблем з державними фінансами у розвинених країнах і матеріалізація ефектів зміцнення реального курсу гривні (з початку року РЕОК гривні зріс на 7,4%, насамперед, через посилення номінального обмінного курсу гривні щодо євро та інших валют, які девальвували щодо долара США).

Додатковим чинником у серпні стали високі обсяги імпорту енергоносіїв.

За січень-серпень 2010 року поточний рахунок було сформовано з дефіцитом 562 млн. дол. порівняно з дефіцитом 1,1 млрд. дол. за відповідний період 2009 року.

Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій п`ятий місяць поспіль залишається профіцитним. У серпні 2010 року він становив 593 млн. дол. і був забезпечений здебільшого збільшенням надходжень прямих іноземних інвестицій. З початку року профіцит досяг 5,8 млрд. дол., тоді як за 8 місяців 2009 року дефіцит становив 9,7 млрд. дол.

Чисті надходження прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у серпні п.р. становили 654 млн. дол. За даними НБУ, основним реципієнтом ПІІ продовжує виступати реальний сектор. У цілому з початку року чисте надходження ПІІ становило 3,1 млрд. дол. (на 20,9% більше, ніж за аналогічний період 2009 року), з них в банківський сектор надійшло 24%.

Сальдо по кредитах і облігаціях у серпні п.р. було негативними на рівні 332 млн. дол. внаслідок чистих погашень зовнішніх зобов`язань приватного сектора. У банківському секторі зберігається тенденція активного погашення накопиченої заборгованості за досить низького рівня нових залучень: негативне сальдо становило 252 млн. дол. Сальдо по операціях реального сектора з кредитами і облігаціями сформувалося негативним на рівні 117 млн. дол.

У цілому за січень-серпень 2010 року сальдо по операціях з кредитами і облігаціях приватного сектора залишається негативним - на рівні 1,2 млрд. дол., що в 5 разів менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У Нацбанку відзначають, що отримання кредитного траншу від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,9 млрд. дол., з яких 1 млрд. дол. Було спрямовано на фінансування дефіциту Держбюджету, дозволило продовжити процес відновлення резервних активів. Їх обсяг, станом на 1 вересня 2010 р., становив 32,7 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг протягом 5,4 місяці майбутнього періоду.