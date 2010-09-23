Нацбанк не змінив список цінних паперів для забезпечення рефінансування в ІV кварталі

Національний банк України залишив без змін список цінних паперів, які він прийматиме в забезпечення під рефінансування в четвертому кварталі цього року.

Про це йдеться в телеграмі Нацбанку №14-011/4099-16440, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, НБУ може розглядати як прийняте забезпечення під кредити рефінансування державні облігації України, депозитні сертифікати Нацбанку, облігації Державної іпотечної установи, облігації муніципальних позик і облігації підприємств, враховані банком векселі суб`єктів господарювання, а також банківські векселі, авальовані іншим банком.

Як повідомляв УНІАН, обсяг операцій Нацбанку із рефінансування банків у січні-серпні 2010 року становив 4,1 млрд. грн.

У 2009 році загальний обсяг наданого Нацбанком рефінансування становив 64,405 млрд. грн.