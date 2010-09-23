Курси валют НБУ 24 вересня

19:15, 23 вересня 2010
Фінанси
0

Нацбанк встановив 24 вересня курс гривні до світових валют:100 USD США – 791.6200 (23 вересня - 791.9200)100 EUR – 1054.6753 (23 вересня – 1058.3219)10 RUR – 2.5534 (23 веренся – 2.5560)Облікові курси банківських металів НБУ з 24 вересняза 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-102237.72 (23 вересня-102296.27)961XAG 10Срібло-1668.73 (23 вересня-1669.37)962XPT 10Платина-129192.38 (23 вересня-128924.58)964XPD 10Паладій-42905.80 (23 вересня-42526.10)    

Нацбанк встановив 24 вересня курс гривні до світових валют:

100 USD США – 791.6200 (23 вересня - 791.9200)

100 EUR – 1054.6753 (23 вересня – 1058.3219)

10 RUR – 2.5534 (23 веренся – 2.5560)

Облікові курси банківських металів НБУ з 24 вересня

за 10 тройських унцій (грн.):

959XAU 10Золото-102237.72 (23 вересня-102296.27)

961XAG 10Срібло-1668.73 (23 вересня-1669.37)

962XPT 10Платина-129192.38 (23 вересня-128924.58)

964XPD 10Паладій-42905.80 (23 вересня-42526.10)

 

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter