Курси валют НБУ 24 вересня
19:15, 23 вересня 2010Фінанси
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Нацбанк встановив 24 вересня курс гривні до світових валют:100 USD США – 791.6200 (23 вересня - 791.9200)100 EUR – 1054.6753 (23 вересня – 1058.3219)10 RUR – 2.5534 (23 веренся – 2.5560)Облікові курси банківських металів НБУ з 24 вересняза 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-102237.72 (23 вересня-102296.27)961XAG 10Срібло-1668.73 (23 вересня-1669.37)962XPT 10Платина-129192.38 (23 вересня-128924.58)964XPD 10Паладій-42905.80 (23 вересня-42526.10)
Нацбанк встановив 24 вересня курс гривні до світових валют:
100 USD США – 791.6200 (23 вересня - 791.9200)
100 EUR – 1054.6753 (23 вересня – 1058.3219)
10 RUR – 2.5534 (23 веренся – 2.5560)
Облікові курси банківських металів НБУ з 24 вересня
за 10 тройських унцій (грн.):
959XAU 10Золото-102237.72 (23 вересня-102296.27)
961XAG 10Срібло-1668.73 (23 вересня-1669.37)
962XPT 10Платина-129192.38 (23 вересня-128924.58)
964XPD 10Паладій-42905.80 (23 вересня-42526.10)
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