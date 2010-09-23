Держава компенсує "Нафтогазу" різниці 3,4 млрд. грн. у тарифах

Кабінет міністрів України своєю ухвалою (№ 864 від 22 вересня п.р.) затвердив Порядок використання в 2010 році коштів, передбачених Державним бюджетом для часткової компенсації НАК “Нафтогаз України” різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу і його реалізації суб`єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, зокрема недоотриманої за 2009 рік.

У документі передбачена сума часткової компенсації “у межах 3 млрд. 423,525 млн. грн.”.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» прогнозує, що за підсумками 2010 року збитки компанії від реалізації імпортованого газу підприємствам теплової комунальної енергетики сягнуть 10,906 млрд. грн. На сьогодні фактичний збиток компанії від реалізації газу ТКЕ за регульованими тарифами становив 6,290 млрд. грн.

При цьому, за оперативними даними, загальна сума боргу теплокомуненерго за спожитий в 1999-2010 рр. газ становить 14,2 млрд. грн., з яких 5,8 млрд. грн., – борг поточного року.