Мінфін 28 вересня проведе розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 28 вересня ц.р. проведе розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

До продажу будуть запропоновані папери з терміном обугу: 168 днів (повне погашення 16 березня 2011 року); 336 днів (погашення 31 серпня 2011 року); 910 днів (погашення 27 березня 2013 року).

Як повідомляв УНІАН, за результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету України в серпні надійшло 4 млрд. 313,83 млн. грн. (з початку року – 32 млрд. 562,97 млн. грн.).

Всього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням ОВДП, випущених з метою рекапіталізації і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість) на загальну суму 55 млрд. 395,66 млн. грн. У серпні було здійснено випуск ОВДП для погашення простроченої заборгованості з ПДВ на суму 16 млрд. 442,67 млн. грн., випуск ОВДП з метою рекапіталізації не здійснювався.