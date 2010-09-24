Банки України збільшили частку іноземного капіталу до 35,8%

Частка іноземного капіталу в банківській системі України в серпні 2010 року збільшилася на 0,1% і становила 35,8%.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Станом на 1 вересня ц.р. із 176 працюючих в Україні банків 52 фінустанови – з іноземним капіталом, зокрема 20 – із 100% іноземним капіталом.

Всього на вказану дату було зареєстровано 194 банки, 18 з яких перебували в стані ліквідації.

Сума проблемних кредитів у серпні ц.р. збільшилася на 1,827 млрд. грн. – до 85,23 млрд. грн., при цьому їх частка в загальному обсязі кредитів минулого місяця зросла на 0,1% – до 11,7%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2009 року частка іноземного капіталу в банківській системі України скоротилася на 0,9% – до 35,8%.