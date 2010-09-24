Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9275-7,9390 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань - 7,9275/7,9390 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту впали - 0,2560/0,2564, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,5680/10,5860.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3334/1,3336 (четвер - 1,3385/1,3387).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9190/7,9367.