Котирування на міжбанку до 12:00 склали 7,9210-7,9265 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9275/7,9390, до 12:00 ціни знизилися до 7,9210/7,9265 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2560/0,2564, до 12:00 звузився спред - 0,2561/0,2563.

У Росії курс долар-рубль впав і до 12:00 встановився на рівні 30,9000 (- 0,1000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3334/1,3336, а до 12:00 підвищилися до 1,3376/1,3378.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,5680/10,5860, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,5950/10,6040.