ЄБРР планує вкласти 2 млрд. євро у три проекти в Україні

У планах Європейського банку реконструкції та розвитку - фінансування трьох важливих проектів в Україні на суму близько 2 млрд. євро, які здійснюватимуть під гарантії держави.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Верховної Ради України, про це сказав керівник делегації Ради директорів ЄБРР, директор від Європейської комісії Вассілі ЛЕЛАКІС на зустрічі з головою ВР Володимиром ЛИТВИНОМ.

Він високо оцінив політичну стабільність в Україні і прагнення влади до здійснення реформ, і запевнив, що ЄБРР у співпраці з іншими міжнародними фінансовими інститутами і надалі надаватиме Україні необхідну допомогу в здійсненні реформ, спрямованих на розвиток економіки. Зокрема, за його словами, "у планах - фінансування трьох важливих проектів на суму близько 2 млрд. євро, які здійснюватимуть під гарантії держави".

В. ЛЕЛАКІС зазначив, що ділові кола "покладають великі надії" на прийняття Податкового кодексу, який, за його словами, повинен забезпечити стабільність і прозорість податкової системи в Україні. "Необхідно, щоб цей документ носив недискримінаційний характер і створював сприятливе середовище для бізнесу", - сказав він.

Велике значення для збільшення об`єму інвестицій в Україну має також прийняття антикорупційного законодавства, сказав В. ЛЕЛАКІС.

В.ЛИТВИН важливим напрямом співпраці з ЄБРР назвав фінансування заходів ядерної безпеки, проектів, пов`язаних з впровадженням енергозберігаючих технологій і відновлюваних джерел енергії.

Говорячи про внутрішньополітичну ситуацію, голова Верховної Ради сказав, що українська влада "налаштована на проведення радикальних реформ". Деякі рішення, за словами керівника парламенту, є непопулярними, але необхідними для країни.

Ключовим завданням для парламенту і уряду В. ЛИТВИН назвав прийняття Податкового кодексу, і на його основі - державного бюджету- 2011, який, за словами голови Верховної Ради, має бути "повністю реальним". Він підкреслив, що парламент спільно з урядом працюють над рішенням проблем, які існують в економічній сфері, зокрема, над законопроектами, спрямованими на подолання корупції, зазначивши при цьому, що "сьогодні не прийнято жодного популістського рішення".

В. ЛИТВИН також запропонував делегації надати рекомендації щодо Податкового кодексу, зауваживши, що українська сторона прагне до високої якості цього документу. "Ми розраховуємо працювати над Податковим кодексом до середини листопада з паралельною роботою над проектом бюджету", - сказав він.

*** На 1 вересня 2010 року портфель ЄБРР в Україні налічував 249 проектів із загальним об`ємом фінансування 5,4 млрд. євро.

За період співпраці з ЄБРР (1993-2009 рр.) у державному секторі економіки України укладено угод на загальну суму 674,94 млн. доларів США і 662,35 млн. євро (у рамках 19 проектів), з яких на 1 вересня 2010 року використано 591, 69 млн. доларів США і 402, 63 млн. євро.

На цей момент за підтримки ЄБРР в Україні в державному секторі економіки впроваджують 7 інвестиційних проектів.