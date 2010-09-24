Кінах: УСПП має серйозні зауваження до проекту Податкового кодексу

Український Союз промисловців і підприємців (УСПП) має ряд серйозних зауважень до внесеного до ВР проекту Податкового кодексу, і має намір наполягати на внесенні змін до документу пфд час його розгляду в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на виїзному розширеному засіданні правління УСПП в Тернополі заявив президент объединеня Анатолій КІНАХ.

Він підкреслив, що УСПП досяг домовленостей з керівництвом ВР і уряду у тому, що "супроводжуватиме" документ з метою його доопрацювання в процесі розгляду в парламенті.

Зокрема, А. КІНАХ підкреслив, що, на думку УСПП, проект Податкового кодексу фактично погіршує ситуацію для середнього бізнесу. "Нас тривожить те, що у цьому проекті ми бачимо, по суті, погіршення умов для розвитку підприємців – фізичних осіб, малого і середнього бізнесу. Йдеться про принципові питання, а не тільки про фіскальне навантаження", - сказав А. КІНАХ.

Також він зазначив, що, на думку УСПП, занижений граничний рівень прибутків або прибутку для підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування, який у запропонованому варіанті документу складає 300 тис. грн. на рік. "Межа в 300 тис. грн. явно занижена, особливо з урахуванням інфляції", - підкреслив А.КІНАХ.

Також в УСПП вважають, що не завжди обгрунтовано пройшло скорочення видів діяльності, необхідних для роботи за спрощеною системою оподаткування.

Крім того, А.КІНАХ зазначив, що несправедливою є норма про встановлення ставки оподаткування залежно від місця проживання. "Враховуючи, що людина має право на вільне переміщення, це однозначно одіозна норма, і нам доведеться її поміняти, оскільки вона має не лише економічну, але і юридичну складову, і порушує права людини в цілому", - сказав А. КІНАХ.

Він також підкреслив, що в документі фактично відсутні стимули для проведення модернізації виробництва і економіки в цілому. "Залишається на порядку денному питання прискореної амортизації, право підприємства реінвестувати частину прибутку без оподаткування на розвиток, і т. д"., - сказав А.КІНАХ.

Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР прийняла рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня відкоригований проект Податкового кодексу України був опублікований в "Урядовому кур'єрі" для всенародного обговорення.

7 вересня Верховна Рада України відмінила своє рішення про прийняття в першому читанні проекту Податкового кодексу і доручила Кабінету міністрів України невідкладно подати до парламенту новий проект Податкового кодексу України з урахуванням результатів всенародного обговорення.

21 вересня уряд вніс до парламенту доопрацьований проект Податкового кодексу, схвалений на засіданні Кабміну 17 вересня.