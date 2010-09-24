УСПП стурбований відсутністю прогресу у поновленні кредитування

В Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП) стривожені відсутністю прогресу в питанні відновлення кредитування як підприємств, так і фізичних осіб в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на виїзному розширеному засіданні правління УСПП в Тернополі заявив президент УСПП Анатолій КІНАХ.

"Ситуація з кредитуванням абсолютно неприпустима. Національний банк переможно рапортує про чергове зниження облікової ставки. На сьогодні вона складає 7,75%, але це абсолютно не впливає на вартість кредитів комерційних банків. Як зашкалювали відсотки по кредитах за 20%, так і залишається. У таких умовах працювати неможливо", - заявив А. КІНАХ.

Він зазначив, що банки фіксують надліквідність і замість того, щоб ці залишки гривневої маси скеровувати на діяльність секторів економіки, "Національний банк займається проблемою так званої стерилізації гривневої маси. Це нонсенс", - сказав А.КІНАХ.

Він підкреслив, що відновлення кредитування є питанням першочергової ваги.

"Сьогодні ми констатуємо, що фізичні і юридичні особи практично ізольовані від кредитів", - сказав А. КІНАХ.