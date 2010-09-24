Кредитори «Кредитпромбанку» придбають 49% капіталу цієї фінустанови

Кредитори «Кредитпромбанку» за рахунок реструктуризації зобов`язань придбають 49% капіталу цієї фінустанови

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор ЄБРР в Україні Андрес КУУСВЕК на прес-конференції у п`ятницю.

«21 вересня підписали угоду з «Кредитпромбанком», згідно з якою була здійснена конвертація короткострокових кредитів у довші інструменти, частина буде інвестована в акціонерний капітал на рівні до 100 млн. доларів, 300 млн. доларів – в боргові зобов`язання», - сказав А.Куусвек.

За його словами, в результаті реструктуризації 49% капіталу «Кредипромбанку» перейде у власність кредиторів, серед яких ЄБРР, «Райффайзен Банк» та ін.

Збільшення частки відбудеться шляхом викупу додаткової емісії акцій «Кредитпромбанку». Крім того, він пояснив, що боргові зобов`язання на 300 млн. доларів, погашення яких мало наступити через 2,5 роки, будуть пролонговані ще на 5 років.

Як повідомляв УНІАН, «Кредитпромбанк» в липні 2007 року залучив синдикований кредит на 100 млн. дол., з яких 28 млн. дол. були надані ЄБРР, 72 млн. дол. - кошти комерційних банків - учасників синдикату. ЄБРР надав “Кредитпромбанку” ресурси строком на чотири роки, інші учасники синдикату – на два роки з можливістю пролонгації на такий же період. Організаторами частини кредиту виступили банки ING, Raiffeisen Zentralbank і Mizuho Corporate Bank.

"Кредитпромбанк" створений в 1997 році і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.