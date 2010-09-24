Міжбанк закрився котируваннями 7,9310/7,9395 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9275/7,9390, на 12:00 ціни знизилися до 7,9210/7,9265. На час закриття торгів цінові рівні виросли і становили 7,9310/7,9395 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2560/0,2564, на 12:00 звузився спред – 0,2561/0,2563. На час закриття ціни залишилися на тому самому рівні. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,9450 (-0,0650).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3334/1,3336, а на 15:10 виросли до 1,3414/1,3416. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5680/10,5860, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,5950/10,6040. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні досягли максимуму – 10,6345/10,6495.