Інвестиційний потенціал Тернопільської області на найближчі три роки перевищує 4 млрд. дол. – Кінах

Інвестиційний потенціал Тернопільської області на найближчі три роки, за оцінками Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), уряду і експертів, перевищує 4 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент УСПП Анатолій КІНАХ сьогодні на брифінгу у рамках розширеного засідання правління УСПП на тему «Тернопільський край – центр туризму України».

Він підкреслив, що Тернопільська область входить до числа найбільш привабливих для розвитку туристичного бізнесу регіонів України. «За мінімальними оцінками, за 2-3 роки інвестиційний потенціал Тернопільської області становитиме 4,3 млрд. дол.», – сказав А.КІНАХ.

При цьому він відзначив, що розвитку туризму в Тернопільській області сприяють хороший клімат і екологічний стан регіону. «За тривалістю життя в Тернопільській області найкращі показники, і дай Боже, щоб під цей рівень підтягалася решта регіонів», – сказав А.КІНАХ.

Крім того, за словами президента УСПП, Тернопільська область цікава своєю історією і традиціями.