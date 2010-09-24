Ціна золота знову зросла

Ціни на золото у п`ятницю продовжують рости, подолавши рекордно високу позначку в 1300 доларів за унцію завдяки долару, який продовжує знижуватися, свідчать дані торгів, повідомляє РИА Новости.

Грудневий ф`ючерс на золото в ході торгів в Нью-Йорку на біржі Comex на 16.18 мск подорожчав на 0,3% до 1300,1 долара за тройську унцію.

Станом на 16.16 мск п`ятниці курс долара до корзини шести валют країн – основних торгових партнерів США знизився на 0,42% - до 79,85 пункту.

Попит на надійніші активи зміцнюється також в переддень виходу нових статданих у США. Зокрема, Міністерство торгівлі США опублікує дані щодо обсягів замовлень на товари тривалого користування в серпні. Аналітики чекають зниження показника в даному періоді на 1% після зростання на 0,4% місяцем раніше.

Золото може продемонструвати зростання вартості десятий рік підряд, що стане найтривалішим періодом збільшення ціни металу, принаймні, з 1920 року. З початку 2010 року вартість золота зросла на 17%. Збільшення вартості золота останніми роками було викликане наростанням нестабільності в світовій фінансовій системі, економічною кризою, а з початку поточного року головним "важелем" зростання цін на цей метал стала боргова криза в Європі.

Під час кризи в економіці золото набуває особливої популярності у інвесторів, які розглядають його як надійнішу альтернативу нестабільним валютам і схильним до серйозних коливань акціям компаній.