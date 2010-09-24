Курс гривні з початку вересня на міжбанку знизився на 0,61%

Національний банк України констатує зниження курсу гривні з початку вересня 2010 року на міжбанківському валютному ринку на 0,61%, до 7,9344 грн./дол., а на готівковому – на 0,67%, до 7,957 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Офіційний курс гривні щодо долара США з початку місяця знизився на 0,38% – до 7,9162 грн./дол., а щодо євро – на 5,31%, до 10,5468 грн./євро. Щодо російського рубля гривня зміцнилася на 0,72% – до 2,5534 грн./10 рублів.

«З початку вересня на валютному ринку України попит на іноземну валюту зростав швидше за пропозицію, хоча сальдо валютних нетто-надходжень до країни залишалося позитивним. Дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку нівелювався валютними інтервенціями Національного банку України і курсовими коливаннями гривні», – зазначається у повідомленні регулятора.