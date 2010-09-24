Курси валют НБУ 27 вересня
19:15, 24 вересня 2010Фінанси
0
Нацбанк встановил 27 вересня курс гривні:100 USD США – 790.9400 (24 вересня – 791.6200)100 EUR – 1060.8087 (24 вересня – 1054.6753)10 RUR – 2.5557 (24 вересня – 2.5534)Облікові курси банківських металів НБУ з 27 вересняза 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-102664.01(24 вересня-102237.72)961XAG 10Срібло-1688.66(24 вересня-1668.73)962XPT 10Платина-130030.54(24 вересня-129192.38 )964XPD 10Паладій-44134.45(24 вересня-42905.80)
Нацбанк встановил 27 вересня курс гривні:
100 USD США – 790.9400 (24 вересня – 791.6200)
100 EUR – 1060.8087 (24 вересня – 1054.6753)
10 RUR – 2.5557 (24 вересня – 2.5534)
Облікові курси банківських металів НБУ з 27 вересня
за 10 тройських унцій (грн.):
959XAU 10Золото-102664.01(24 вересня-102237.72)
961XAG 10Срібло-1688.66(24 вересня-1668.73)
962XPT 10Платина-130030.54(24 вересня-129192.38 )
964XPD 10Паладій-44134.45(24 вересня-42905.80)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter